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Спорт

Псковичей приглашают 1 января на тренировку по бегу

27 декабря 2021 года, 15:20

Псковичей приглашают на бесплатную тренировку «Беговой PROРЫВ». Как сообщили «Псковской правде» организаторы мероприятия, тренировка пройдет в рамках ежегодного новогоднего забега «На Спорте после… Деда Мороза».

Псковичей приглашают 1 января на тренировку по бегу

«Вас, как всегда, будет ждать праздничная атмосфера и встреча с единомышленниками! А главным состязанием для всех желающих станет «Погоня за Дедом Морозом». И если вам удастся его догнать, то получите от него подарок», - рассказали организаторы.

Тренировка состоится 1 января в 11.00 у отеля Покровский.

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