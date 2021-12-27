Псковичей приглашают 1 января на тренировку по бегу

«Вас, как всегда, будет ждать праздничная атмосфера и встреча с единомышленниками! А главным состязанием для всех желающих станет «Погоня за Дедом Морозом». И если вам удастся его догнать, то получите от него подарок», - рассказали организаторы.

Тренировка состоится 1 января в 11.00 у отеля Покровский.