Псковские синоптики рассказали о погодных аномалиях 2021 года

О погодных аномалиях в текущем году псковичам рассказали синоптики. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Псков» со ссылкой на метеоролога Псковского гидрометцентра.

По словам эксперта, самым запоминающимся для жителей Псковской области стало лето 2021 года. Дневные температуры в этот период достигали +36 градусов. «При нормальной среднемесячной температуре в июне и июле 18-20 градусов в первый месяц лета по области фиксировалось +32 градуса, а во второй – и вовсе +34», – отметила специалист.

Также лето текущего года запомнилось и своими дождями. В июле при норме в 15 мм выпало 27 мм осадков. В августе же вместо ожидаемых 25-26 мм выпали рекордные 50 мм. Самым дождливым днем последнего летнего месяца в областном центре стало 2 августа.

«Псков заливало. За период 12 часов выпало 40 мм. Все люки были заполнены, все улицы плавали, как речки. Это экстрим!» – подчеркнула эксперт.

Кроме того, в первый летний месяц, с 9 по 28 июня, по всей территории Псковской области многократно отмечалась чрезвычайная пожарная опасность, для ликвидации которой подключались специализированные отряды. «Чрезвычайная считается высшим уровнем пожарной опасности», – уточнила эксперт.

Осенью 2021 года в регионе были и солнечные дни, и дождливые. Также этот период характеризовался ровным температурным фоном. Одним из солнечных осенних дней стало 29 октября. Дневная температура в этот день достигла +14 градусов.

Как отметила метеоролог, зима в регионе порадовала псковичей. Однако удивившие жителей Пскова снег и метели, по ее словам, являются нормальным погодным явлением для первого зимнего месяца. Синоптик также отметила, что 31 декабря в регионе ожидается по-настоящему новогодняя погода.