На новогодние праздники в Пскове изменится расписание движения автобусов

Жителям Пскова рассказали о том, по какому расписанию будут ездить городские автобусы в новогодние праздники, с 31 декабря по 9 января. Об этом сообщает ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

В пятницу, 31 декабря, городские автобусы будут следовать по расписанию выходного дня. В частности, будет укорочено время отправления последних рейсов от конечных пунктов.

1 января движение автобусов будет осуществляться по расписанию выходного. В этот день будет увеличен интервал движения, а также добавлен поздний выезд.

Со 2 по 9 января городской транспорт в Пскове будет следовать по расписанию воскресного дня. С 10 января – по расписанию рабочего.

Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайта «Псковпассажиравтотранса».