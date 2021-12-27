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Досуг / Погода

До -10 градусов ожидается в Псковской области 27 декабря

27 декабря 2021 года, 09:20

27 декабря по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке от -5 до -10 градусов и в ночное — от 12 до 17 градусов мороза, по югу области – -7...-12. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского годрометцентра.

До -10 градусов ожидается в Псковской области 27 декабря

Фото: Дарья Хваткова

Согласно прогнозам синоптиков, 27 декабря на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. В течение дня местами прогнозируется небольшой снег. Ветер южных направлений умеренный

В Пскове осадков не прогнозируется. Температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке от -6 до -8 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 14...16 градусов мороза.

В Великих Луках дневная температура воздуха составит -5...-7 градусов. В ночное время похолодает до -7...-9 градусов.

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