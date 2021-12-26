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Происшествия

Под мостом Александра Невского в Пскове обнаружили труп мужчины

26 декабря 2021 года, 14:18

26 декабря в Пскове под мостом Александра Невского на льду реки Великой обнаружили труп мужчины. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Под мостом Александра Невского в Пскове обнаружили труп мужчины

Фото: телеграм-канал «Псковская сводка»

Личность погибшего и обстоятельства его гибели в настоящее время устанавливаются.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи. Также ожидается следственно-оперативная группа Следственного комитета.

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