Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг / Погода

До 9 градусов мороза похолодает в Псковской области 26 декабря

26 декабря 2021 года, 09:44

26 декабря по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке от 4 до 9 градусов мороза. Ночью столбики термометров опустятся до -6…-11 градусов. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

До 9 градусов мороза похолодает в Псковской области 26 декабря

Фото: Дарья Хваткова

Согласно прогнозам синоптиков, 26 декабря на территории Псковской области ожидается облачная погода. В течение дня по региону пройдут небольшие осадки в виде снега, местами – умеренные. Ветер западных направлений умеренный, в отдельных муниципалитетах – до сильного.

В Пскове также прогнозируется небольшой снег. Дневная температура составит от -6 до -8 градусов. В ночное время столбики термометров опустятся до 8…10 градусов мороза.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На 75% заполнен ковидный коечный фонд в Псковской области
Порядка 27 тысяч доз вакцины от коронавируса поступили в Псковскую область
Псковский аэродром впервые за долгое время использовался как запасной
155 жителей Псковской области заразились коронавирусом 24 декабря
Морозный день ожидает жителей Псковской области 25 декабря
Менее 3 тысяч пациентов находятся на амбулаторном и стационарном лечении в Псковской области
Женщина погибла в результате ДТП в Островском районе
В Пскове изъяли фальшивую тысячу рублей
Названы финалисты премии Псковской области «Народное признание»

Комментарии

Авторизация
No comments
Шерстяные звезды

Досуг / Зверьё моё
19 марта 13:20

Шерстяные звезды

В доме псковички Ольги Бабкиной мирно живут вместе лисы, еноты, барсуки, хорьки и даже африканские сурикаты
Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

Досуг
26 февраля 15:11

Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

После такой охоты жадная хищница польстилась еще и на воблер – раскрашенную деревяшку
Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Досуг
18 февраля 09:06

Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Рыболовов впервые собрали в рейтинг