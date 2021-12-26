До 9 градусов мороза похолодает в Псковской области 26 декабря

26 декабря по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке от 4 до 9 градусов мороза. Ночью столбики термометров опустятся до -6…-11 градусов. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Согласно прогнозам синоптиков, 26 декабря на территории Псковской области ожидается облачная погода. В течение дня по региону пройдут небольшие осадки в виде снега, местами – умеренные. Ветер западных направлений умеренный, в отдельных муниципалитетах – до сильного.

В Пскове также прогнозируется небольшой снег. Дневная температура составит от -6 до -8 градусов. В ночное время столбики термометров опустятся до 8…10 градусов мороза.