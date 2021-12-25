Морозный день ожидает жителей Псковской области 25 декабря

25 декабря в Псковской области температура воздуха днем составит от -7 до -9 градусов, ночью – от -11 до -13. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
25 декабря в Псковской области температура воздуха днем составит от -7 до -9 градусов, ночью – от -11 до -13. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, в области ожидается облачная погода, днем – с прояснениями. Выпадет небольшой снег. На дорогах местами ожидается гололедица. Западный ветер будет дуть с умеренной силой.