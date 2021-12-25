В Пскове изъяли фальшивую тысячу рублей

22 декабря банкноту номиналом в тысячу рублей с признаками подделки, обнаруженную в финансовом учреждении областного центра, изъяли в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в УМВД России по Псковской области.
22 декабря банкноту номиналом в тысячу рублей с признаками подделки, обнаруженную в финансовом учреждении областного центра, изъяли в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в УМВД России по Псковской области.
По имеющимся сведениям, фальшивая купюра поступила из торговой организации поселка Бежаницы. Обстоятельства случившегося выясняются.