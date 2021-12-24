Большую пресс-конферкнцию президента и бюджетное послание главы Псковской области обсудили в новом выпуске «Псковского телеграма»

Самым громким медийным событием недели в России стала большая пресс-конференция президента Владимира Путина. Тем временем, в Псковской области прошли бюджетное послание губернатора Михаила Ведерникова и принятие бюджета Псковским областным Собранием на 2022 год.
В новом выпуске «Псковского телеграма» ведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев обсудили главные заявления президента на пресс-конференции, о чем его не спросили, а также особенности голосования за бюджет региона.
Также в новом выпуске поднимут тему главных медиапроектов уходящего года, настоящие и мнимые отставки в областной администрации.
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