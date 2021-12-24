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Досуг

Большую пресс-конферкнцию президента и бюджетное послание главы Псковской области обсудили в новом выпуске «Псковского телеграма»

24 декабря 2021 года, 19:45

Самым громким медийным событием недели в России стала большая пресс-конференция президента Владимира Путина. Тем временем, в Псковской области прошли бюджетное послание губернатора Михаила Ведерникова и принятие бюджета Псковским областным Собранием на 2022 год.

Большую пресс-конферкнцию президента и бюджетное послание главы Псковской области обсудили в новом выпуске «Псковского телеграма»

В новом выпуске «Псковского телеграма» ведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев обсудили главные заявления президента на пресс-конференции, о чем его не спросили, а также особенности голосования за бюджет региона.

Также в новом выпуске поднимут тему главных медиапроектов уходящего года, настоящие и мнимые отставки в областной администрации.

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