Большую пресс-конферкнцию президента и бюджетное послание главы Псковской области обсудили в новом выпуске «Псковского телеграма»

Самым громким медийным событием недели в России стала большая пресс-конференция президента Владимира Путина. Тем временем, в Псковской области прошли бюджетное послание губернатора Михаила Ведерникова и принятие бюджета Псковским областным Собранием на 2022 год.

В новом выпуске «Псковского телеграма» ведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев обсудили главные заявления президента на пресс-конференции, о чем его не спросили, а также особенности голосования за бюджет региона.