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Происшествия

В Псковской области поезд «Санкт-Петербург – Гомель» врезался в стадо коров

24 декабря 2021 года, 12:03

22 декабря в 0:24 поезд №83 «Санкт-Петербург – Гомель» врезался в стадо крупнорогатого скота на перегоне «Власье – Изоча» ООО «РЖД» в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.

В Псковской области поезд «Санкт-Петербург – Гомель» врезался в стадо коров

Источник: pixabay.com

В результате столкновения со стадом коров незначительные повреждения получил  тепловоз пассажирского состава, из-за чего потребовалась замена локомотива поезда. Пострадавших в инциденте нет.

В связи с произошедшей ситуацией поезд №51 «Санкт-Петербург – Минск/Брест» следовал по маршруту с ориентировочным опозданием в 2 часа, поезд №83 «Санкт-Петербург – Гомель» – в 3 часа 40 минут.

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