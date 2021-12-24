В Псковской области поезд «Санкт-Петербург – Гомель» врезался в стадо коров

22 декабря в 0:24 поезд №83 «Санкт-Петербург – Гомель» врезался в стадо крупнорогатого скота на перегоне «Власье – Изоча» ООО «РЖД» в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.

В результате столкновения со стадом коров незначительные повреждения получил тепловоз пассажирского состава, из-за чего потребовалась замена локомотива поезда. Пострадавших в инциденте нет.

В связи с произошедшей ситуацией поезд №51 «Санкт-Петербург – Минск/Брест» следовал по маршруту с ориентировочным опозданием в 2 часа, поезд №83 «Санкт-Петербург – Гомель» – в 3 часа 40 минут.