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Досуг / Погода

До -8 градусов и снег ожидаются в Псковской области 24 декабря

24 декабря 2021 года, 09:25

24 декабря по Псковской области дневная температура составит от 3 до 8 градусов мороза. Ночью столбики термометров опустятся до отметки в -11...-16 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До -8 градусов и снег ожидаются в Псковской области 24 декабря

Фото: Дарья Хваткова

Согласно прогнозу синоптиков, 24 декабря на территории Псковской области ожидается облачная погода. В течение дня в муниципалитетах региона прогнозируется кратковременный снег. На дорогах местами возможна гололедица. Ветер западных направлений умеренный.

В Пскове температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке от -4 до -6 градусов. Ночная температура составит от 12 до 14 градусов мороза.

В Великих Луках столбики термометров днем опустятся до отметки -5...-7 градусов. В ночное время похолодает до -14...-16 градусов.

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