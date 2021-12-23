До -10 градусов опустится температура воздуха в Псковской области 24 декабря

24 декабря по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке от 3 до 8 градусов мороза и от -5 до -10 градусов — в ночное. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 24 декабря на территории Псковской области ожидается облачная погода. В течение дня по региону пройдет умеренный снег. В ночное время в отдельных районах области возможна метель. На дорогах местами гололедица.

Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.