Более 220 км дорог Псковской области планируют отремонтировать в 2022 году

В 2022 году в Псковской области планируют привести в порядок минимум 223 км дорог местного и регионального значения. Такого показателя удасться достигнуть при объединении объектов государственных программ «Комплексное развитие сельских территорий» и «Развитие транспортной системы», БКАД и программы приграничного сотрудничества, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на сессии Псковского областного Собрания 23 декабря, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Глава региона отметил, что на направление транспорта и дорог в бюджете Псковской области на 2022 год выделено 10,7 млрд рублей, в прошлом году в первом чтении на эти цели предусматривалось 8,4 млрд рублей.

Кроме того, губернатор Псковской области подчеркнул, что в регионе растет доля региональных дорог, которые были приведены в нормативное состояние. Так, в 2018 году данный показатель составлял 29%, в текущем - он уже вырос до 36,5%.

Также Михаил Ведерников обратил внимание, что в области продолжается системная работа по приведению в порядок мостовых конструкций и мостов, так как более 75% из них находятся на данный момент в аварийном или неудовлетворительном состоянии. На эти цели в текущем году было выделено 900 млн рублей, в 2022 году направят более 832 млн рублей. В числе наиболее важных объектов – реконструкция Троицкого моста в Пскове. На его ремонт из федерального бюджета будет направлено 340 млн рублей. Основные работы планируют завершить в 2022 году, а на 2023 год оставить только благоустройство.