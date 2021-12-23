До 9 градусов мороза ожидается в Псковской области 23 декабря

23 декабря по Псковской области температура воздуха в течение суток будет держаться на отметке от 4 до 9 градусов мороза. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, 23 декабря на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. В течение дня по региону прогнозируются небольшие осадки в виде снега. Ближе к ночи местами умеренные. В отдельных муниципалитетах ожидается метель. На дорогах местами гололедица. Ветер западных направлений умеренный.

В Пскове днем прогнозируются небольшие осадки в виде снега, ночью – умеренные. В течение суток температура воздуха будет держаться на отметке от -5 до -7 градусов.

В Великих Луках также осадки не прогнозируются. В течение дня температура воздуха составит от 7 до 9 градусов мороза.