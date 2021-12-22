Девять байдарок получила псковская спортшкола «Ника»

В Псков благодаря соглашению с Министерством промышленности и торговли РФ поступило девять байдарок для спортивной школы олимпийского резерва «Ника». Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

На прошлой неделе в спортшколу также поступили пять яхт класса «Оптимист». Спортшкола «Мастер» получила комплект оборудования для спортивной борьбы: тренировочные манекены, гонг, маты, гантели, маты и др.



В конце прошлого года было принято решение о том, что Псковский областной совет профсоюзов возьмёт шефство над спортшколой «Ника».



Губернатор отметил, что спортивная школа является достоянием Псковской области и необходимо сделать все, чтобы она показывала хорошие результаты. Подробнее о рабочем визите главы региона в спортшколу «Ника» 29 декабря 2020 года читайте здесь.