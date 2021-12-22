Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт

Девять байдарок получила псковская спортшкола «Ника»

22 декабря 2021 года, 17:33

В Псков благодаря соглашению с Министерством промышленности и торговли РФ поступило девять байдарок для спортивной школы олимпийского резерва «Ника». Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Девять байдарок получила псковская спортшкола «Ника»

Фото: официальный Телеграм-канал региона

На прошлой неделе в спортшколу также поступили пять яхт класса «Оптимист». Спортшкола «Мастер» получила комплект оборудования для спортивной борьбы: тренировочные манекены, гонг, маты, гантели, маты и др.

В конце прошлого года было принято решение о том, что Псковский областной совет профсоюзов возьмёт шефство над спортшколой «Ника».

Губернатор отметил, что спортивная школа является достоянием Псковской области и необходимо сделать все, чтобы она показывала хорошие результаты. Подробнее о рабочем визите главы региона в спортшколу «Ника» 29 декабря 2020 года читайте здесь.

Читайте также
Облсовпроф возьмёт шефство над псковской спортивной школой «Ника»
Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

23 декабря ограничат движение транспорта на улице Белинского в Пскове
Журналистка ПАИ примет участие в пресс-конференции с президентом 23 декабря
30 декабря в Великих Луках пройдёт новогодняя ярмарка
Более 300 млн рублей задолжали жители Псковской области компании «Экопром»
Школа Великих Лук переведена на дистанционное обучение из-за ОРВИ
Парк рядом с 10-м лицеем в Пскове не будут ликвидировать
Студенты ПсковГУ участвуют в семинаре «Императорский маршрут в регионах России» в Туле
Время работы новогодней ярмарки в Пскове может измениться при сильных заморозках
Центр добровольчества открылся в Стругах Красных

Комментарии

Авторизация
No comments
Запредельное достижение

Спорт
12 ноября 16:04

Запредельное достижение

Фигуристка Валерия Зайцева рассказала, как шла к своей главной победе
Железные скобари

Спорт
11 ноября 15:15

Железные скобари

Псковские спортсмены-любители приняли участие в одном из самых сложных состязаний в мире

Футбол vs борщевик

Спорт
12 августа 17:52

Футбол vs борщевик

Пскович хочет построить спортивную школу на месте пустыря