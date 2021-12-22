Один человек погиб подо льдом на Чудском озере

На Чудском озере в Псковской области трое человек провалились под лед, один из них погиб. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Трагедия произошла недалеко от деревни Доможирка Гдовского района 22 декабря в районе 10 часов утра.

Согласно предварительной информации, местным населением были спасены двое рыбаков, провалившихся под лед. От медицинской помощи мужчины отказались.

Еще один 66-летний рыбак в критическом состоянии был извлечен из воды специалистами поисково-спасательного отряда города Гдова. Мужчина пробыл в воде длительное время. Он был передан сотрудникам скорой медицинской помощи, однако спасти рыбака не удалось.