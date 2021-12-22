Небольшой снег и до -11 градусов прогнозируются в Псковской области 22 декабря

22 декабря по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке от 6 до 11 градусов мороза и в ночное – от -10 до -15 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Согласно прогнозу синоптиков, 22 декабря на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. В течение дня по региону пройдет небольшой кратковременный снег. На дорогах гололедица. Ветер северных направлений умеренный.

В Пскове дневная температура воздуха будет держаться на отметке от -7 до -9 градусов. В ночное время ожидается до 10...12 градусов мороза.

В Великих Луках столбики термометров в дневное время опустятся до -8...-10 градусов. Ночью в городе похолодает до -12...-14 градусов.