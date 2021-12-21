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Досуг / Погода

До -11 градусов опустятся столбики термометров днем в Псковской области 22 декабря

21 декабря 2021 года, 18:32

22 декабря по Псковской области температура воздуха днем будет от -6 до -11 градусов и в ночью – от -11 до -16 градусов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 22 декабря на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер северных направлений будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы.

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