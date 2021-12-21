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Транспорт / Инфраструктура

В Псковской области по нацпроекту отремонтируют дорогу «Новгородка – Пушкинские Горы»

21 декабря 2021 года, 12:32

Автомобильную дорогу «Новгородка – Пушкинские Горы» в Псковской области отремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В Псковской области по нацпроекту отремонтируют дорогу «Новгородка – Пушкинские Горы»

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Шоссе длинной 24,6 км для проведения ремонтных работ будет поделен на два участка. Первые 12 км автодороги планируют ввести в эксплуатацию после привидения в надлежащее состояние к 9 августа 2022 года, остальные 12,6 км – к 30 июля 2023 года. Финансирование контракта по проведению работ, примерно 430 млн рублей, выделят из областного бюджета.

Как отметили в пресс-службе, участок автодороги «Новгородка – Пушкинские Горы» на сегодняшний день является важным в развитии туристического потенциала Псковской области, так как ведет к одному из наиболее посещаемых комплексов музеев-заповедников.

Кроме того, в 2021 году было отремонтировано порядка 4,5 км Пушкиногорского шоссе, являющегося альтернативным путем в Пушкинские Горы. Финансирование объекта, свыше 66 млн рублей, выделялись из областного бюджета.

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