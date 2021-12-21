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Происшествия

В Пскове таможенники обнаружили склад с контрафактным алкоголем и табаком

21 декабря 2021 года, 11:27

Склад с контрафактной алкогольной и табачной продукцией выявили таможенники в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

В Пскове таможенники обнаружили склад с контрафактным алкоголем и табаком

Фото: Дарья Хваткова

Табачная и алкогольная продукция без акцизных марок Российской Федерации была выявлена в одном из складов города Пскова в рамках проверки складских помещений, которые принадлежат предпринимателям, реализующим подакцизные товары в торговых точках.

Сотрудниками Псковской таможни было обнаружено свыше 17 литров спиртосодержащей продукции без специализированных акцизных марок РФ и 3 тыс. 358 пачек табака, которые частично не имели требуемых акцизных марок или имели марки Белоруссии. Выявленный товар хранился в торговой точке со складским помещением, принадлежащей индивидуальному предпринимателю, ранее неоднократно привлекаемому к ответственности за незаконную реализацию табака и алкоголя без обязательных акцизных марок РФ.

Обнаруженная табачная продукция, примерная стоимость которой превышает 250 тыс. рублей, была изъята и передана в управление Роспотребнадзора по Псковской области для принятия решения по административному производству.

Контрафактный алкоголь был изъят со склада сотрудниками территориального подразделения МВД России для дальнейшего рассмотрения в рамках административного производства.

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