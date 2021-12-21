До 12 градусов мороза ожидается в Псковской области 21 декабря

21 декабря по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке от 7 до 12 градусов мороза, в ночное столбики термометров опустятся до -12...-17 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Согласно прогнозам синоптиком, 21 декабря на территории Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. В течение дня временами прогнозируется небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северных направлений умеренный.

В Пскове днем столбики термометров опустятся до -8...-10 градусов. В ночное время похолодает до -12...-14 градусов.

В Великих Луках в дневное время температура воздуха будет держаться на отметке от -9 до -11 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -14...-16 градусов.