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Досуг / Погода

До -16 градусов опустятся столбики термометров в Псковской области 21 декабря

20 декабря 2021 года, 18:37

21 декабря по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке -7...+12 градусов и в ночное – -11...-16 градусов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 21 декабря на территории Псковской области ожидается облачная погода и небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер северных направлений будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.

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