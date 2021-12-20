До -10 градусов и небольшой снег ожидаются в Псковской области 20 декабря

20 декабря по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке -5...-10 градусов и -12...-17 градусов – в ночное. К вечеру ожидается похолодание до -12 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, 20 декабря на территории Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. В течение дня по региону пройдет небольшой снег, ночью местами в отдельных муниципалитетах. На дорогах гололедица. Ветер северных направлений умеренный.

В Пскове температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке от -6 до -11 градусов. Ближе к вечеру прогнозируется понижение до -11 градусов. Ночью температура воздуха опустится до -12...-14 градусов.

В Великих Луках днем похолодает до -7...-9 градусов, с понижением к вечеру до -12. В ночное время столбики термометров опустятся до отметки в -14...-16 градусов.