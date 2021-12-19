Что готовят для псковичей филармония и Губернаторский симфонический оркестр, расскажут в новом выпуске «Псковский телеграм Online»

20 декабря в 9:00 в прямом эфире покажут новый выпуск видеопроекта «Псковский телеграм Online», где ведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев говорят обсудят событиях предстоящей недели.

На этот раз гостями программы станут председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова и директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова.

Вместе с ведущими они обсудят, ожидать ли наплыва гостей в Псковскую область в новогодние праздники, какие приятные неожиданности их ожидают. Гости также поделятся, сколько туристов посетили регион в 2021 году и какие сюрпризы готовит псковичам филармония и Губернаторский симфонический оркестр.

Проект выйдет в прямом эфире на YouTube-канале Псковского агентства информации, а также будет транслироваться в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте» и Telegram-канале «Псковские новости».