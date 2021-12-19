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Досуг / Погода

До -11 градуса похолодает ночью 19 декабря в Псковской области

19 декабря 2021 года, 11:22

19 декабря днем воздух в Псковской области прогреется до - 1...+1 градуса. Ночью столбики термометров покажут до -6...-11 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

 По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается облачная погода. Днем выпадет небольшой мокрый снег, ночью – временами небольшой снег.

На дорогах будет гололедица. Северный ветер будет дуть с умеренной силой. 

В Пскове днем температура составит от 0 до +1 градуса, ночью – от -6 до -8 градусов.

В Великих Луках днем температура держатся около 0 градусов, ночью опустится до -7...-9 градусов.

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