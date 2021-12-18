До 3 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 18 декабря

18 декабря по Псковской области температура воздуха в течение суток будет держаться на отметке -2…+3 градуса. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, 18 декабря по Псковской области ожидается облачная погода. В течение дня по региону прогнозируются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого снега, в отдельных муниципалитетах – умеренные. На дорогах местами гололедица. Ветер западных направлений умеренный.

В Пскове прогнозируются небольшие осадки. В дневное время температура воздуха будет держаться на отметке от 0 до +2 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 0…-2 градусов.