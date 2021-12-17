В Пскове планируют создать более 100 км велодорожек

Более 100 км велодорожек планируют создать в Пскове. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава городской администрации Борис Елкин. Концепция псковской велосипедной системы была рассмотрена с представителями разработчика, комитета по реализации приграничного сотрудничества и туризма, а также с управлением городского хозяйства и общественниками.
Фото: Instagram-аккаунт главы городской администрации Бориса Елкина
Для разработки концепции велодорожек Пскова был проведен анализ планов по развитию областного центра и его транспортной системы. Для этого специалисты обследовали транспортную и улично-дорожную сети, интенсивность движения пешеходов, транспорта и велосипедистов, а также парковочные пространства.
«Сегодня велосипедом ежедневно пользуются около 7 тысяч псковичей. В результате реализации концепции ожидается, что к 2030 году велосипедистов станет более 17,5 тысяч», – отметил Борис Елкин и уточнил, что велодорожки будут охватывать весь город, пункты мелкого ремонта, велопарковки и другие элементы системы.
Фото: Instagram-аккаунт главы городской администрации Бориса Елкина
По его словам, плюсов развития велосипедной системы в городе Пскове несколько. С увеличением количества велосипедистов в областном центре заметно уменьшится количество вредных выбросов в окружающую среду и образуется экономия топлива. Кроме того, в городе снизится аварийность, а горожане станут более активными.
Фото: Instagram-аккаунт главы городской администрации Бориса Елкина
«На следующий год в городском бюджете предусмотрены средства на проектирование. Реализовывать проект будем поэтапно. Начнем с малого и продолжим обустраивать велодорожки там, где это позволяют сделать тротуары и парковые зоны. Это не только вопрос экономии, но и безопасности велосипедистов, а также удобства содержания территории», – отметил Борис Елкин.
Фото: Instagram-аккаунт главы городской администрации Бориса Елкина
Для реализации концепции велотранспортной системы потребуется, по предварительным подсчетам, порядка 2 млрд рублей. Борис Елкин подчеркнул, что для поиска источников финансирования администрация Пскова будет участвовать в различных программах.