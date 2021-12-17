В Пскове планируют создать более 100 км велодорожек

Более 100 км велодорожек планируют создать в Пскове. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава городской администрации Борис Елкин. Концепция псковской велосипедной системы была рассмотрена с представителями разработчика, комитета по реализации приграничного сотрудничества и туризма, а также с управлением городского хозяйства и общественниками.

Для разработки концепции велодорожек Пскова был проведен анализ планов по развитию областного центра и его транспортной системы. Для этого специалисты обследовали транспортную и улично-дорожную сети, интенсивность движения пешеходов, транспорта и велосипедистов, а также парковочные пространства.

«Сегодня велосипедом ежедневно пользуются около 7 тысяч псковичей. В результате реализации концепции ожидается, что к 2030 году велосипедистов станет более 17,5 тысяч», – отметил Борис Елкин и уточнил, что велодорожки будут охватывать весь город, пункты мелкого ремонта, велопарковки и другие элементы системы.