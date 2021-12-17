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Досуг / Погода

Мокрый снег и до +3 градусов ожидаются в Псковской области 18 декабря

17 декабря 2021 года, 18:39

18 декабря по Псковской области температура воздуха в течение суток будет держаться на отметке -2...+3 градуса. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Мокрый снег и до +3 градусов ожидаются в Псковской области 18 декабря

Фото: Арсений Тимашов

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 18 декабря на территории Псковской области ожидается облачная погода. В ночное время по региону пройдет небольшой мокрый снег. Днем прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами умеренные. На дорогах гололедица.

Ветер западных, северо-западных направлений будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.

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