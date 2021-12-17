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Происшествия

Карантин по АЧС установили в Опочецком районе и в гаражном кооперативе в Пскове

17 декабря 2021 года, 11:41

Карантин по АЧС установили в Опочецком районе и в гаражном кооперативе на Завеличье Пскове. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Карантин по АЧС установили в Опочецком районе и в гаражном кооперативе в Пскове

Фото: pixabay

Добытого в Опочецком районе на территории общедоступных охотничьих угодий кабана доставили в Псков для разделки и отобрали пробы. Лабораторные исследования дали положительный результат на АЧС.

В районе отстрела и разделки туши госветслужба проводит необходимые мероприятия. Карантин по АЧС на 30 дней вводится на территории охотугодий вблизи деревни Коровкино Опочецкого района и на территории гаража в кооперативе на Рижском проспекте, 78.

Соответствующий указ подписал губернатор Псковской области.

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