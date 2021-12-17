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Досуг / Погода

Еще 170 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

17 декабря 2021 года, 09:33

За прошедший день, 16 декабря, в Псковской области выявили еще 170 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

В Пскове коронавирусом заразились 47 человек (всего 23 тыс. 15), в Великих Луках — 21 (всего 11 тыс. 90), в Псковском (всего 5 тыс. 732) и Опочецком (всего 2 тыс. 108) районах — по 12, в Великолукском районе — 11 (всего 1 тыс. 831).

По девять подтвержденных случаев выявили в Порховском (всего 2 тыс. 185), Печорском (всего 1 тыс. 505) и Новоржевском (всего 835) районах, по семь — в Новосокольническом (всего 1 тыс. 917) и Себежском (всего 1 тыс. 591) районах, пять — в Дедовичском районе (всего 1 тыс. 664).

В Невельском (всего 2 тыс. 835), Бежаницком (всего 728), Красногородском (всего 685) и Локнянском (всего 498) в общую ковидстатистику добавились по четыре человека. Два случая заболевания зафиксировали в Пушкиногорском районе (всего 852), по одному — в Плюсском (всего 1 тыс. 120), Куньинском (всего 623) и Дновском (всего 535) районах.

На данный момент в Псковской области на COVID-19 проведено 694 тыс. 98 исследований, за минувший день — 2 тыс. 33. С начала пандемии коронавирусной инфекцией в регионе заразились 69 тыс. 225 человек, выздоровели — 60 тыс. 539, в том числе 219 — за прошедшие сутки. Умерли 1 тыс. 173 псковича.

«Штамм коронавируса «омикрон» достоверно обнаружили в четырех российских регионах. Берегите себя и соблюдайте меры противовирусной безопасности!» – подчеркнул глава региона Михаил Ведерников.

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