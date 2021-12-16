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Спорт

Скейт-парк появится на улице Никольской в Пскове к 1 июля

16 декабря 2021 года, 20:55

Скейт-парк появится в Пскове на улице Никольской к 1 июля 2022 года. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин в ходе прямой линии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на канале «Россия 24» 16 декабря.

По словам Бориса Елкина, конкурсные процедуры уже проведены, работы начнутся, как только позволит погода.

Ещё один скейт-парк планируется обустроить в рамках реконструкции улицы Леона Поземского, добавил глава администрации города.

Михаил Ведерников отметил, что Псков и Великие Луки получили на создание скейт-парков по 12 млн рублей.

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев проинформировал, что спортобъект будет построен к середине лета на острове Дятлинка.

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