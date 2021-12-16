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Досуг / Погода

До 3 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 17 декабря

16 декабря 2021 года, 19:00

17 декабря по Псковской области температура воздуха в течение суток будет держаться на отметке от 0 до +3 градусов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

До 3 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 17 декабря

Фото: Арсений Тимашов

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 17 декабря по Псковской области ожидается облачная погода. В течение суток прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер северо-западных направлений будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.

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