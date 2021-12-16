На улице Гражданской в Пскове изменится схема движения транспорта

Схему движения автотранспорта изменят на улице Гражданской от улицы Советской до площади Героев-десантников в Пскове. Данное предложение было рассмотрено на городской комиссии по безопасности дорожного движения 16 декабря, сообщает Псковское агентство информации.

По словам главы администрации Пскова Бориса Елкина, на данном отрезке городской дороги фактически две проезжие части, которые разделены газоном.

«Речь идёт о том, чтобы каждое направление сделать односторонним. Там я попал в предаварийную ситуацию, когда навстречу мне выехал автомобиль», – уточнил он.

Как отметил начальник ГИБДД по Пскову Владимир Папорт, этот дорожный участок в настоящее время требует не только благоустройство парковой зоны, но и упорядочивание движения транспортных средств.