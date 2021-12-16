До +4 градусов прогреется воздух в Псковской области 16 декабря

16 декабря температура по Псковской области будет держаться на отметке около +0...+4 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

В области прогнозируется облачность. Жителей региона ожидает небольшой дождь и мокрый снег. Ветер будет западных направлений, умеренный.

В Пскове пройдут небольшие дожди, ночью – с мокрым снегом. Столбики термометров днем покажут от +2 до +4 градусов, ночью – от +0 до +2 градусов.

В Великих Луках также небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, ночью – с мокрым снегом. Днем воздух прогреется до +3...+5 градусов, ночью – до +0...+2 градусов.