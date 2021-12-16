Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг / Погода

До +4 градусов прогреется воздух в Псковской области 16 декабря

16 декабря 2021 года, 09:22

16 декабря температура по Псковской области будет держаться на отметке около +0...+4 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

В области прогнозируется облачность. Жителей региона ожидает небольшой дождь и мокрый снег. Ветер будет западных направлений, умеренный.

В Пскове пройдут небольшие дожди, ночью – с мокрым снегом. Столбики термометров днем покажут от +2 до +4 градусов, ночью – от +0 до +2 градусов.

В Великих Луках также небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, ночью – с мокрым снегом. Днем воздух прогреется до +3...+5 градусов, ночью – до +0...+2 градусов.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На улице Гражданской в Пскове изменится схема движения транспорта
24 протокола из-за некачественной уборки снега составили на управляющие компании Пскова
Топ-менеджер РСХБ: в будущем клиент будет сотрудничать только с ESG-компаниями
Три псковские школы уйдут на зимние каникулы позже остальных
Голосование конкурса «Лучший медработник Псковской области – 2021» продлено
16 декабря пройдет «Прямая линия» губернатора Псковской области с жителями региона
На Север за снежной сказкой: россияне едут встречать Новый год в Архангельск, Карелию и Мурманск
Псковский врач: Привиться от коронавируса накануне новогодних каникул – идеальное решение
Владислав Абрамов покинул пост директора «Псковжилстроя»

Комментарии

Авторизация
No comments
Шерстяные звезды

Досуг / Зверьё моё
19 марта 13:20

Шерстяные звезды

В доме псковички Ольги Бабкиной мирно живут вместе лисы, еноты, барсуки, хорьки и даже африканские сурикаты
Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

Досуг
26 февраля 15:11

Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

После такой охоты жадная хищница польстилась еще и на воблер – раскрашенную деревяшку
Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Досуг
18 февраля 09:06

Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Рыболовов впервые собрали в рейтинг