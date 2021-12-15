3 км автодороги в Псковской области отремонтировали в рамках программы приграничного сотрудничества

В рамках программы приграничного сотрудничества в Псковской области было приведено в нормативное состояние 3 км автодороги «Гверстонь — Крупп — Кулье». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В рамках ремонтных работ был отремонтирован участок дороги с 28-го по 32-й км, который проходит через деревни Замошье, Кулье и Киршино. Подрядчик, ООО «СпецДор 60», привел в нормативное состояние асфальтобетонное покрытие, отремонтировал пересечения и съезды, установил искусственную дорожную неровность, а также дорожные знаки и 12 сигнальных столбиков.

Кроме того, в порядок привели и остановочные комплексы, на которых были установлены три автопавильона. Также на данном участке автодороги установили 14 опоров освещения и смонтировали 15 светильников. Это позволит обеспечить безопасное передвижение по трассе в темное время суток.

Финансирование ремонта – более 53 млн рублей – осуществлялось за счет сэкономленных денежных средств по реализации основного объекта инвестиционного проекта «Улучшение доступности отдаленных районов Юго-Восточной Эстонии и Псковской области для традиционного предпринимательства и устойчивого развития» – первого пускового комплекса реконструкции автодороги «Гверстонь – Крупп – Кулье». Данный проект в настоящее время входит в программу сотрудничества «Россия – Эстония» периода 2014 – 2020 годов.