Небольшие осадки и до +4 градусов прогнозируются в Псковской области 16 декабря

16 декабря по Псковской области температура воздуха в течение суток будет держаться на отметке 0...+4 градуса. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
16 декабря по Псковской области температура воздуха в течение суток будет держаться на отметке 0...+4 градуса. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 16 декабря на территории Псковской области ожидается облачная погода. В течение дня по региону пройдут небольшие осадки, местами с мокрым снегом. В отдельных муниципалитетах прогнозируется умеренный дождь.
Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.
Атмосферное давление ниже нормы.