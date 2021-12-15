Ковидный коечный фонд Псковской области сокращен до 790 мест

Коечный фонд для ковидбольных в Псковской области мокращен до 790 мест. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram.

«Пока этого достаточно. Загрузка составляет порядка 68%» – добавил глава региона.

За минувшие сутки, 14 декабря, в Псковской области заболели 173 человека.

В Пскове (всего 22 тыс. 923) заболели 58 человек, в Великих Луках (всего 11 тыс. 47) – 23.

По 13 местных жителей заразились в Порховском (всего 2 тыс. 167), Себежском (всего 1 тыс. 580) и Печорском (всего 1 тыс. 488) районах. В Псковском (всего 5 тыс. 704) и Новоржевском (всего 822) районах зафиксировано по 12 новых случаев. В Великолукском (всего 1 тыс. 809) районе заболели 11 человек, в Новосокольническом (всего 1 тыс. 905) – шесть. По четыре местных жителя заразились в Плюсском (всего 1 тыс. 118) и Стругокрасненском (всего 998) районах. Два подтвержденных случая диагностировали в Куньинском (всего 622) районе. В Красногородском (всего 679) и Дедовичском (всего 1 тыс. 655) заболели по одному человеку.

За время пандемии заболели 68 тыс. 884 жителей Псковской области. Выздоровели 60 тыс. 118 человек, в том числе 166 за минувший день. Скончались 1 тыс. 161 человек.