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Досуг / Погода

Ковидный коечный фонд Псковской области сокращен до 790 мест

15 декабря 2021 года, 10:33

Коечный фонд для ковидбольных в Псковской области мокращен до 790 мест. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram.

Ковидный коечный фонд Псковской области сокращен до 790 мест

Фото: Андрей Степанов

«Пока этого достаточно. Загрузка составляет порядка 68%» – добавил глава региона.

За минувшие сутки, 14 декабря, в Псковской области заболели 173 человека.

В Пскове (всего 22 тыс. 923) заболели 58 человек, в Великих Луках (всего 11 тыс. 47) – 23.

По 13 местных жителей заразились в Порховском (всего 2 тыс. 167), Себежском (всего 1 тыс. 580) и Печорском (всего 1 тыс. 488) районах. В Псковском (всего 5 тыс. 704) и Новоржевском (всего 822) районах зафиксировано по 12 новых случаев. В Великолукском (всего 1 тыс. 809) районе заболели 11 человек, в Новосокольническом (всего 1 тыс. 905) – шесть. По четыре местных жителя заразились в Плюсском (всего 1 тыс. 118) и Стругокрасненском (всего 998) районах. Два подтвержденных случая диагностировали в Куньинском (всего 622) районе. В Красногородском (всего 679) и Дедовичском (всего 1 тыс. 655) заболели по одному человеку.

За время пандемии заболели 68 тыс. 884 жителей Псковской области. Выздоровели 60 тыс. 118 человек, в том числе 166 за минувший день. Скончались 1 тыс. 161 человек.

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