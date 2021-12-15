До +3 градусов прогреется воздух в Псковской области 15 декабря

15 декабря температура воздуха по Псковской области в течение суток будет составлять от +0 до +3 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков в области ожидается облачная погода. День пройдет преимущественно без осадков, а вечером и ночью выпадут небольшие осадки в виде дождя, местами – с мокрым снегом. Южный ветер будет дуть с умеренной силой.

В Пскове вечером и ночью пройдет небольшой дождь. Столбики термометров покажут до +1...+3 градусов.

В Великих Луках в конце дня и ночью выпадут небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. Температура воздуха составит от +0 до +2 градусов.