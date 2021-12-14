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Досуг / Погода

До -4 градусов опустится температура воздуха в Псковской области в ночь на 15 декабря

14 декабря 2021 года, 18:37

15 декабря на территории Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке -2...+3 градуса. Ночные температуры составят от -4 до +1 градуса. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

До -4 градусов опустится температура воздуха в Псковской области в ночь на 15 декабря

Фото: Дарья Хваткова

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 15 декабря по Псковской области прогнозируется облачная погода. В ночное время по региону пройдет небольшой снег, местами переходящий в мокрый. Днем на территории области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах гололедица.

Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.

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