До -4 градусов опустится температура воздуха в Псковской области в ночь на 15 декабря

15 декабря на территории Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке -2...+3 градуса. Ночные температуры составят от -4 до +1 градуса. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 15 декабря по Псковской области прогнозируется облачная погода. В ночное время по региону пройдет небольшой снег, местами переходящий в мокрый. Днем на территории области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах гололедица.

Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.