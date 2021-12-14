В ночь на 15 декабря по Псковской области ожидается снегопад

«Ночью 15 декабря местами по Псковской области ожидается сильный снег», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на утро 13 декабря в Псковской области из-за непогоды было зафиксировано около 8 тыс. отключений электроснабжения. В настоящее время без света в регионе остаются порядка 3 тыс. человек в 15 муниципалитетах.