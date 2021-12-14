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Досуг / Погода

В ночь на 15 декабря по Псковской области ожидается снегопад

14 декабря 2021 года, 15:13

Предупреждение о неблагоприятном природном явлении поступило от Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», сообщили «Псковской правде» в администрации города Пскова.

В ночь на 15 декабря по Псковской области ожидается снегопад

Фото: Дарья Хваткова

«Ночью 15 декабря местами по Псковской области ожидается сильный снег», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на утро 13 декабря в Псковской области из-за непогоды было зафиксировано около 8 тыс. отключений электроснабжения. В настоящее время без света в регионе остаются порядка 3 тыс. человек в 15 муниципалитетах.

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