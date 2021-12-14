До -5 градусов ожидается в Псковской области 14 декабря

14 декабря в Псковской области температура воздуха в течение суток будет держаться от -0 до-5 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данный Псковского гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, по области будет облачно. Вечером выпадет небольшой мокрый снег, местами он будет умеренный. По югу области существенных осадков не предвидится. Ночью в регионе выпадет мокрый снег, местами – сильный. На дорогах будет гололедица. Южный ветер будет дуть умеренно.



В Пскове вечером ожидается небольшой снег, ночью выпадет сильный и мокрый. На дорогах будет гололедица. Температура в течение суток будет держаться около 0 градусов.

В Великих Луках днем существенных осадков не ожидается, ночью выпадет снег. На дорогах гололедица. Днем столбики термометров покажут до -1...-3 градусов, ночью – до -3...-5 градусов.