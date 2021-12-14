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Досуг / Погода

До -5 градусов ожидается в Псковской области 14 декабря

14 декабря 2021 года, 09:21

14 декабря в Псковской области температура воздуха в течение суток будет держаться от -0 до-5 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данный Псковского гидрометцентра.

До -5 градусов ожидается в Псковской области 14 декабря

Фото: Дарья Хваткова

По прогнозам синоптиков, по области будет облачно. Вечером выпадет небольшой мокрый снег, местами он будет умеренный. По югу области существенных осадков не предвидится. Ночью в регионе выпадет мокрый снег, местами – сильный. На дорогах будет гололедица. Южный ветер будет дуть умеренно.

В Пскове вечером ожидается небольшой снег, ночью выпадет сильный и мокрый. На дорогах будет гололедица. Температура в течение суток будет держаться около 0 градусов.

В Великих Луках днем существенных осадков не ожидается, ночью выпадет снег. На дорогах гололедица. Днем столбики термометров покажут до -1...-3 градусов, ночью – до -3...-5 градусов.

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