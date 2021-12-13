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Досуг / Погода

До -6 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 14 декабря

13 декабря 2021 года, 18:29

14 декабря по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке -3...+2 градуса и -1...-6 градусов – в ночное. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

До -6 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 14 декабря

Фото: Андрей Степанов

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 14 декабря на территории Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. В ночное время осадков не прогнозируется. Днем местами по региону пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица.

Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы.

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