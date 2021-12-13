До -6 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 14 декабря

14 декабря по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке -3...+2 градуса и -1...-6 градусов – в ночное. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 14 декабря на территории Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. В ночное время осадков не прогнозируется. Днем местами по региону пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица.

Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы.