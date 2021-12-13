Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт / Инфраструктура

Проект строительства дорог в микрорайоне Учхоз разрабатывают в Пскове

13 декабря 2021 года, 14:50

В Пскове ведется разработка проектной документации строительства дорог в микрорайоне Учхоз. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города. Улично-дорожная сеть длиной более 12 км будет обновлена в границах улиц Земская, Поклонная Горка, Трояновского – Учхоз 1 этап.

Подрядчик в рамках работ проведет геологические, топогеодезические, экологические и гидрометеорологические инженерные изыскания. По их результатам будет разработано техническое задание, в котором отразят решения по строительству тротуаров, проезжей части, ливневой канализации, водоотведения, наружного освещения. Кроме того, благоустроят и переустроят существующие коммуникации или построят недостающие.

Также подрядчиком будут разработаны не менее двух вариантов конструкции дорожной одежды тротуаров и проезжей части, сметную документацию и схему организации дорожного движения.

Предоставить требуемую документацию и выполненные работы планируют к 30 ноября 2023 года. Их реализация должна завершиться к 2024-2025 году.

Финансирование работ по контракту осуществляется за счет средств из городского бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» и субсидий из областного бюджета. Заказчиком выступает управление городского хозяйства администрации города Пскова, подрядчиком – ООО «СДМ Проект».

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

После новогодних праздников невакцинированных студентов ПсковГУ не пустят в вуз
Павла Дурова просят усилить борьбу с фейками о коронавирусе в Telegram
Дизельное топливо и бензин подорожали в Псковской области
Свыше тысячи жителей Пскова обратились в единую городскую диспетчерскую службу за прошедшую неделю
Контракт на реконструкцию Троицкого моста заключили в Пскове
172 человека заразились коронавирусом в Псковской области за 12 декабря
Перебои со светом наблюдаются в Псковской области
Скальный участок у Южной башни Снетогорского монастыря укрепили в Пскове
Пункты вакцинации продолжат работать в новогодние праздники в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Переходный период

Транспорт / Инфраструктура
18 августа 09:10

Переходный период

Для псковских «зебр» может начаться «светлая полоса»
Туда и обратно

Транспорт / Инфраструктура
4 августа 17:01

Туда и обратно

Общественники предлагают изменить схему объезда перекрытой улицы Кузбасской Дивизии в Пскове
Сюрприз для водителей: в Пскове меняют схему движения на Рижском проспекте

Транспорт / Инфраструктура
6 июля 11:46

Сюрприз для водителей: в Пскове меняют схему движения на Рижском проспекте