Проект строительства дорог в микрорайоне Учхоз разрабатывают в Пскове

В Пскове ведется разработка проектной документации строительства дорог в микрорайоне Учхоз. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города. Улично-дорожная сеть длиной более 12 км будет обновлена в границах улиц Земская, Поклонная Горка, Трояновского – Учхоз 1 этап.

Подрядчик в рамках работ проведет геологические, топогеодезические, экологические и гидрометеорологические инженерные изыскания. По их результатам будет разработано техническое задание, в котором отразят решения по строительству тротуаров, проезжей части, ливневой канализации, водоотведения, наружного освещения. Кроме того, благоустроят и переустроят существующие коммуникации или построят недостающие.

Также подрядчиком будут разработаны не менее двух вариантов конструкции дорожной одежды тротуаров и проезжей части, сметную документацию и схему организации дорожного движения.

Предоставить требуемую документацию и выполненные работы планируют к 30 ноября 2023 года. Их реализация должна завершиться к 2024-2025 году.

Финансирование работ по контракту осуществляется за счет средств из городского бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» и субсидий из областного бюджета. Заказчиком выступает управление городского хозяйства администрации города Пскова, подрядчиком – ООО «СДМ Проект».