Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 13 декабря

13 декабря по Псковской области температура воздуха в течение суток будет держаться на отметке -4…+1 градус. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 13 декабря на территории Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. В ночное время прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных муниципалитетах региона возможно налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Днем местами по области пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер юго-западных направлений будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы.