Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг / Погода

Небольшие осадки и до +2 градусов прогнозируются в Псковской области 12 декабря

12 декабря 2021 года, 10:04

12 декабря по Псковской области температура воздуха в течение суток будет держаться на отметке -3…+2 градуса. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Небольшие осадки и до +2 градусов прогнозируются в Псковской области 12 декабря

Фото: Дарья Хваткова

Согласно прогнозу синоптиков, 12 декабря по Псковской области ожидается облачная погода. В течение дня в регионе прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер южных направлений умеренный.

В Пскове температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке 0…+2 градуса. Ночью похолодает до 0…-2 градусов.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 28 тысяч доз вакцины от коронавируса поступили в Псковскую области
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем Конституции РФ
Жительница Псковской области попала в «Книгу рекордов ГТО»
Ведерников прокомментировал поступившую из федерального бюджета помощь Псковской области
К лету 2022 года в Великих Луках завершится строительство подземного перехода
Губернатор Псковской области: На банкетах можно проводить танцы
Михаил Ведерников рассказал о причинах сбоя в работе теплоснабжения в двух муниципалитетах Псковской области
Ведерников напомнил о важности вакцинации для беременных и кормящих женщин Псковской области
80% взрослого населения Псковской области планируется привить от ковида к началу 2022 года

Комментарии

Авторизация
No comments
Шерстяные звезды

Досуг / Зверьё моё
19 марта 13:20

Шерстяные звезды

В доме псковички Ольги Бабкиной мирно живут вместе лисы, еноты, барсуки, хорьки и даже африканские сурикаты
Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

Досуг
26 февраля 15:11

Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

После такой охоты жадная хищница польстилась еще и на воблер – раскрашенную деревяшку
Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Досуг
18 февраля 09:06

Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Рыболовов впервые собрали в рейтинг