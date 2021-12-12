Небольшие осадки и до +2 градусов прогнозируются в Псковской области 12 декабря

12 декабря по Псковской области температура воздуха в течение суток будет держаться на отметке -3…+2 градуса. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, 12 декабря по Псковской области ожидается облачная погода. В течение дня в регионе прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер южных направлений умеренный.

В Пскове температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке 0…+2 градуса. Ночью похолодает до 0…-2 градусов.