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Транспорт / Инфраструктура

Около трёх тысяч километров новой разметки нанесли на дороги Псковской области

10 декабря 2021 года, 17:45

Около 3 тыс. километров новой разметки нанесли на дороги Псковской области в 2021 году в рамках мероприятий по повышению безопасности дорожного движения по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Около трёх тысяч километров новой разметки нанесли на дороги Псковской области

Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Для разметки применялись такие материалы, как горячий и холодный пластик, дорожная эмаль. Чтобы улучшить видимость разметки использовали микростеклошарики со светоотражающими элементами. Работы выполнялись механически и вручную.

Заказчиком работ выступило ГБУ ПО «Псковавтодор», подрядчиком – АО «Дороги Черноземья». Стоимость проделанных работ составила 90 млн рублей. Средства выделили из областного бюджета.

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