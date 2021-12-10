Около трёх тысяч километров новой разметки нанесли на дороги Псковской области

Около 3 тыс. километров новой разметки нанесли на дороги Псковской области в 2021 году в рамках мероприятий по повышению безопасности дорожного движения по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
Для разметки применялись такие материалы, как горячий и холодный пластик, дорожная эмаль. Чтобы улучшить видимость разметки использовали микростеклошарики со светоотражающими элементами. Работы выполнялись механически и вручную.
Заказчиком работ выступило ГБУ ПО «Псковавтодор», подрядчиком – АО «Дороги Черноземья». Стоимость проделанных работ составила 90 млн рублей. Средства выделили из областного бюджета.