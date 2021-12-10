Около трёх тысяч километров новой разметки нанесли на дороги Псковской области

Около 3 тыс. километров новой разметки нанесли на дороги Псковской области в 2021 году в рамках мероприятий по повышению безопасности дорожного движения по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.