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Досуг / Погода

Циклон принесет в Псковскую область ледяной дождь и гололед

10 декабря 2021 года, 16:55

В выходные из-за циклона в Псковской области ожидается ледяной дождь и гололед. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе «Россетей Северо-Запада». Такая же ситуация ожидается в Новгородской области.

Энергетики готовятся к ухудшению погоды заранее. В Псковском филиале «Россетей Северо-Запада» действует режим повышенной готовности. В Новгородском филиале продолжает действовать особый режим работы.

Для оперативного восстановления электроэнергии подготовлены 211 аварийных бригад и 258 единиц техники.

Также в случае необходимости для резервного энергоснабжения подготовлены 79 дизельных генераторов общей мощностью 4,1 МВт, которые обеспечат электричеством социально значимые объекты.

Прогнозируется, что такая погода сохранится до воскресенья. воскресенья.

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