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Досуг / Погода

До 12 декабря в Псковской области прогнозируется ледяной дождь

10 декабря 2021 года, 12:24

Ледяной дождь прогнозируется в Псковской области до ночи 12 декабря. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

До 12 декабря в Псковской области прогнозируется ледяной дождь

Источник: pixabay.com

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ледяной дождь, гололед, а также гололедица на дорогах ожидаются в Псковской области днем 10 декабря, в течение суток 11 декабря и ночью 12 декабря.

Ранее сообщалось о том, что с 10 декабря в Псковской области спадут морозы.

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