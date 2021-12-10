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Досуг / Погода

Небольшой снег и до 6 градусов мороза ожидаются в Псковской области 10 декабря

10 декабря 2021 года, 09:13

10 декабря по Псковской области температура воздуха в дневное и ночное время будет держаться на отметке -1...-6 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Небольшой снег и до 6 градусов мороза ожидаются в Псковской области 10 декабря

Фото: Дарья Хваткова

Согласно прогнозу синоптиков, 10 декабря по Псковской области ожидается облачная погода. В течение суток по региону пройдет небольшой мокрый снег, временами с дождем. Местами на дорогах гололедица. Ветер восточных направлений умеренный.

В Пскове вечером и ночью небольшой мокрый снег. Дневные и ночные температуры составят от 4 до 6 градусов мороза.

В Великих Луках также прогнозируются осадки. Температура воздуха в дневное и ночное время будет держаться на отметке -2...-4 градуса.

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