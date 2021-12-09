Музыканты из проекта Discovery Sessions сыграют dj-сет у Псковского кремля

Музыканты Даниэль Красильников и Павел Таянко из проекта Discovery Sessions сыграют dj-сет у стен Псковского кремля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Как сообщают в музее-заповеднике, миссией музыкантов является популяризация внутреннего туризма России. Каждый эпизод проекта они посвящают достопримечательности определенного региона.

«Соединяя электронную музыку и красоты России, удаётся привлечь внимание людей, воодушевить их на посещение памятников природы и архитектуры. Мы посчитали, что это весьма любопытный проект уходящего года. Псковский кремль видел самые разнообразные праздники и мероприятия - от Ганзы, дней города, фестивалей до гонок. Dj-сет станет ярким эпизодом в череде этих событий», - заверили в пресс-службе музея.

Творчество Discovery Sessions уже оценили в Боголюбово, в Пермском крае, в этнографическом музее «Хохловка». Когда они приедут в Псков, станет известно позднее.